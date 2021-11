Marotta: «Brozovic? Non difficile se ci sono presupposti. Società tranquilla»

Intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti a margine di un evento organizzato dall’Inter Club Regione Lombardia, Beppe Marotta ha parlato del lavoro di Simone Inzaghi e della questione legata al rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic.

OTTIMISMO – Così Beppe Marotta sul momento attuale in casa Inter: «Sono sempre ottimista. Soprattutto in grado di dire che le premesse erano queste, ovvero sapevamo di poter iniziare una stagione con delle piccole difficoltà di adattamento, ma poi di poter proseguire positivamente. La squadra e l’allenatore hanno un grande valore. La società è tranquilla e lascia lavorare tutti gli addetti ai lavori in grandissima tranquillità».

RINNOVO – Marotta ha poi parlato della situazione legata al rinnovo di Marcelo Brozovic: «Sono valutazioni che si fanno in modo strategico. Brozovic? Non è la prima volta che un club arriva ad affrontare questa situazione a un anno dalla scadenza. Non è nulla di compromettente se esistono i presupposti per continuare insieme. Ci sono tanti cambiamenti da fare nell’ottica di quello che oggi è un modello calcistico che non è più sostenibile».