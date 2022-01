Marotta: «Brozovic? Conclusione ancora non c’è, ma sono ottimista!»

Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana. Di seguito le sue dichiarazioni

RINNOVI E NON SOLO – Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di Mediaset prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus: «Questo è un trofeo importante, prestigioso, che può e deve arricchire il palmares del club. Giochiamo una partita che viene chiamata derby d’Italia per l’importanza che ha. La partita secca già di per sé lascia diverse incognite non facilmente identificabili. Brozovic e i nostri rinnovi? Per quanto riguarda Brozovic dico che il dato importante è la volontà di entrambe le parti di arrivare a una conclusione. Non abbiamo ancora raggiunto questo punto ma sono ottimista si possa arrivare a una definizione quanto prima. Per quanto riguarda in management, noi siamo una squadra nella squadra, abbiamo fatto un egregio lavoro e direi che da questo punto di vista cerchiamo di supportare l’allenatore e la squadra. Il lavoro di Inzaghi è molto positivo, siamo soddisfatti e l’importante è che si prosegua così. La nostra squadra sta attraversando un momento di forma legata al calcio che offre, il risultato oggi è unico e di conseguenza dobbiamo fare un pochino più di sforzo rispetto a loro che sono abituati alle finali, ma sono ottimista perché ho visto una squadra motivata e concentrata. Per cui mi aspetto una bella prova. La pressione direi che è una caratteristica ordinaria per una squadra che ambisce a vincere trofei. L’Inter ha un palmares ricco di successi, per cui deve esserci pressione per avere l’ambizione di vincere».