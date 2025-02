Marotta: «Benvenuti ai nuovi soci e grazie al supporto di Oaktree!»

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato in merito all’assemblea dei soci avvenuta nella giornata di oggi. Un benvenuto ai nuovi membri e un ringraziamento alla proprietà Oaktree.

BENVENUTO – L’Inter ha accolto tre nuovi membri all’interno del proprio CdA (Consiglio d’Amministrazione). Giuseppe Marotta, presidente del club di Viale della Liberazione, ha voluto dare il benvenuto a tutti e tre. Nello specifico si è concentrato principalmente su Claudia D’Arpizio e Diego Gigliani, che entrano ufficialmente in famiglia. Già Massimiliano Catanese era stato nominato nuovo dirigente se pur non in maniera ufficiale qualche settimana fa. Allo stesso Marotta ha voluto ringraziare i soci uscenti Carassai e Marchetti. Le sue parole: «Sono molto felice di dare il benvenuto a Claudia e Diego nella Famiglia Nerazzurra. La loro nomina dimostra la prosecuzione del nostro impegno per una gestione sempre più efficace e verso la stabilità finanziaria del Club, combinata con il mantenimento della competitività ai massimi livelli in ogni competizione nazionale e internazionale. Grazie al supporto della proprietà Oaktree, l’Inter ribadisce la massima rilevanza per figure di grande competenza ed esperienza nel Consiglio e nel top management del Club, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e duraturo. A nome di tutto il Club, vorrei ringraziare i due Consiglieri uscenti, Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, per il servizio reso all’Inter».