Marotta: «Bella sosta per l’Inter! Qui per dare testimonianza»

Marotta è presente a un evento all’Università Bicocca di Milano. L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter, fermato dai vari cronisti presenti all’ingresso, ha dato una breve dichiarazione sulla sua partecipazione alle attività e non si è voluto soffermare sul rendimento.

SOSTA TRANQUILLA – Giuseppe Marotta non parla tanto dell’Inter, quanto della sua presenza all’Università Bicocca. L’AD Sport partecipa a un incontro con gli studenti della prima edizione del Master in Management dello Sport e degli Eventi Sportivi, in una lezione-intervista. Le parole di Marotta: «È un piacere essere qua e cercare di dare una testimonianza di quella che è la mia esperienza di vita, che spero possa servire per quello che è il futuro di questi ragazzi, che hanno magari la voglia di entrare nel mondo del calcio che è diventato un’attività imprenditoriale a tutti i livelli. Il calcio ormai non è un fenomeno sociale, ma una vera e propria attività di business. Bella sosta per l’Inter? Sì».