Marotta: «Barcellona? Adrenalina pura! Tanta gavetta per arrivare all’Inter»

In un evento dedicato alla Serie C, terzo palcoscenico del calcio italiano, ha parlato anche Beppe Marotta, presidente dell’Inter. Questo il suo pensiero sul suo percorso da dirigente sportivo.

PERCORSO – Beppe Marotta, presidente dell’Inter, in diretta a “Serie C business value” ha parlato del suo passato da dirigente, per poi soffermarsi sull’attuale parentesi come presidente dell’Inter. Queste le sue parole: «La Serie C è una palestra di vita, non solo dal punto di vista di crescita. Ti aiuta a diventare professionista, o a fare come ho fatto io. Se sono arrivato ad essere presidente dell’Inter, è perché ho fatto la gavetta nelle categoria inferiori. Vigilia di semifinale? L’emozione della vigilia non è intaccata dall’esperienza. Questo è il bello del calcio, l’adrenalina. Ho vissuto l’epoca in cui sono arrivati gli agenti dei calciatori, avrei potuto fare il procuratore però non hai l’adrenalina di quando fai il dirigente. Sono felice di soffrire».