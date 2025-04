Marotta sull’attenti: «Inter-Cagliari? Ai giocatori inculcato questo!»

Marotta chiama sull’attenti la sua Inter in vista della partita contro il Cagliari. Il presidente si è espresso anche alla sfida col Bayern Monaco.

NON SOTTOVALUTARE NESSUNO – Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato all’evento organizzato da ‘Il Foglio’ parlando della vittoria di Monaco e del prossimo impegno col Cagliari: «Dobbiamo avere la stessa determinazione che abbiamo avuto a Monaco, la vittoria l’abbiamo portato a casa meritatamente e siamo scesi in campo con la consapevolezza di fare bene e vincere. Nel ritorno rovescio delle parti: siamo noi i favoriti e loro sfavoriti. Ma dobbiamo avere la mentalità giusta. Ma adesso abbiamo il Cagliari, appuntamento altrettanto importante. E se non sei collegato tra cervello e gambe rischi di non essere all’altezza. Sulla carta sembra un avversario facile, ma non lo è ed è quello che stiamo inculcando ai nostri giocatori: ovvero scendere in campo con il Cagliari con lo spirito giusto che abbiamo avuto a Monaco di Baviera».

Il presidente Marotta chiama all’attenzione la sua Inter

TUTTE DIFFICILI – Marotta non ha dubbi: «Non ci sono più partite facili e anche le squadre che lottano per non retrocedere ti danno filo da torcere. Lo scontro diretto è importante, ma poi tutte le partite sono piene di difficoltà, difficoltà che si riscontrano contro avversarie sulla carta facili. Mancano sette giornate, noi dobbiamo convivere con 3 piacevoli realtà che ci portano ad avere tensioni emotive più importanti rispetto ad esempio al Napoli».