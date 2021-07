Marotta era presente alla conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell’Inter. Dopo il suo discorso introduttivo (vedi articolo) ha risposto a una domanda sull’apertura degli stadi, augurandosi che per la prima giornata di Serie A sia a più del 25% anticipato.

RIAPRIRE GLI STADI! – Giuseppe Marotta è deciso sul tema pubblico: «Il dialogo è la cosa migliore per ottenere dei successi. La Lega Serie A si sta adoperando, con tutte le società, per avere un rapporto continuativo coi rappresentanti del Governo e avere un’apertura. Credo sia il momento di attuarla: la nazione ha milioni di vaccinati, questo dovrebbe paradossalmente invogliare tutti a fare il vaccino. Così facendo faremmo anche pubblicità, con una linea preferenziale per tutti coloro che sono vaccinati e possono entrare in tranquillità allo stadio. Le notizie recenti che abbiamo sono che si va verso una riapertura, non so se totale o parziale. La prudenza dei nostri governanti è di partire per gradi, ma secondo me sarebbe già un grande successo. Per due motivi: primo ricominciare a giocare senza pubblico è desolante, secondo per il fatto che come Inter noi abbiamo avuto mancati introiti per circa cento milioni di euro. Questi pesano tanto nell’economia di un bilancio, che ha già difficoltà».