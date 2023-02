Marotta allude a Skriniar: «Senza certi valori non si può ambire alla fascia»

VALORI – Giuseppe Marotta torna a parlare della questione fascia o non fascia di Capitano dopo i recenti sviluppi in casa Inter relativi a Milan Skriniar. L’amministratore delegato nerazzurro, pur non menzionando mai lo slovacco, manda un messaggio ben preciso: «Se certi valori non si riescono a recepire, evidentemente non possono ambire ad essere candidati alla fascia. Questi valori possono essere il senso di appartenenza, l’amore verso il club, tutto un insieme di altre situazioni che sono fondamentali».