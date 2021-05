Marotta: «Inter, lo scudetto un’impresa straordinaria! Una consapevolezza»

Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, dopo Inter-Udinese 5-1, ultima di campionato, ai microfoni di “Inter TV” in diretta su Twitch ha parlato della stagione fino alla conquista dello scudetto

LA STAGIONE – Marotta dopo Inter-Udinese 5-1, su Twitch ha parlato così: «È stata un’impresa straordinaria frutto di una grandissima cultura del lavoro. Giusto riconoscimento per tutti i giocatori, allenatore, società e tifosi. È stato un lavoro profuso da Antonio Conte nella scorsa stagione concretizzato in questa stagione. La squadra ha superato periodi di difficoltà in maniera anche molto omogenia. Quando battemmo la Juventus qui 2-0 è stato l’inizio di una forte convinzione dettata da una determinazione che dava grande consapevolezza. Non abbiamo vinto perché le altre non hanno vinto bensì perché noi abbiamo dimostrato continuità. Questa vittoria è un’opera d’arte, è stato fatto un lavoro certosino».