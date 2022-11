Marocco-Croazia, in campo Brozovic e un obiettivo Inter: le formazioni ufficiali

Marocco-Croazia in campo alle 11 ad Al Khawr allo stadio Al Bayt, per la prima giornata del Gruppo F. Scelta fatta su Marcelo Brozovic, in campo anche un obiettivo dell’Inter. Ecco le formazioni ufficiali.

NESSUNA SOPRESA – Marcelo Brozovic schierato regolarmente in campo dal Commissario Tecnico della Croazia, Zlatko Dalic. Il giocatore ha recuperato perfettamente dopo il problema subito con l’Inter e oggi alle 11 guiderà il centrocampo della sua Nazionale insieme a Luka Modric e l’ex Inter, Mateo Kovacic. In campo, a sorpresa, anche l’obiettivo dell’Inter, Borna Sosa, di proprietà dello Stoccarda.

MAROCCO-CROAZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Marocco (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahu, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Panchina: Hamdallah, Zaroury, Sabiri, El Kajoui, Chair, Jabrane, Aboukhlal, Ezzalzouili, El Yamiq, Dari, Cheddira, Tagnouti, Khannouss, Benoun, Attiat Allah

Allenatore: Hoalid Regragui

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Borna Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

Panchina: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Majer, Livaja, Pasalic, Petkovic, Budimir, Orsic, Bida, Sutalo, Sucic, Jacic.

Alleantore: Zlatko Dalic