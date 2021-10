Mariani: «Il rigore di Inter-Juventus? Sapete che non possiamo parlare…»

Mariani fa no comment sul rigore di Inter-Juventus. In una breve dichiarazione rilasciata al programma Le Iene su Italia 1, il direttore di gara del derby d’Italia di domenica sera non ha voluto parlare della decisione che ha portato all’1-1.

NIENTE COMMENTI – L’AIA più volte, negli ultimi mesi, ha detto che avrebbe aperto alle interviste agli arbitri: non è ancora il momento. Maurizio Mariani, dopo Inter-Juventus, non può rispondere a quanto avvenuto domenica: «Sapete perfettamente che non possiamo parlare. Dovete parlare con la mia associazione. Non posso rilasciare dichiarazioni, abbiamo delle regole interne. Se passate dall’associazione possiamo parlare. Ci sono delle persone addette che possono farlo, se passate dalle istituzioni». Autorizzazione a intervistare Mariani che Le Iene ha provato a chiedere al presidente dell’AIA Alfredo Trentalange, che ha risposto con un secco no.