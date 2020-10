Marcos Alonso, Inter fa sapere una cosa: discorso non semplice

Condividi questo articolo

Marcos Alonso Chelsea

Marcos Alonso, esterno del Chelsea, resterebbe una grande idea da parte dell’Inter per questi ultimi giorni di mercato estivo

ULTIME – Riuscire a mandare in porto l’operazione Marcos Alonso non sarebbe semplice. Stando a Fabrizio Romano, in collegamento con “Sky Sport 24”, l’esterno del Chelsea sarebbe certamente un’idea, un’opportunità per questi ultimi giorni di mercato estivo. Prenderlo però non sarebbe semplice. Infatti, quanto filtra dalla società meneghina, i Blues non avrebbero aperto al prestito.