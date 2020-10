Marcos Alonso, Chelsea detta le condizioni. Ma prima via Nainggolan

Per Marcos Alonso l’Inter avrebbe intenzione di fare un tentativo in casa Chelsea, ma prima si dovrebbe definire l’addio di Radja Nainggolan verso il Cagliari

MARCOS ALONSO – Negli ultimi giorni l‘Inter vorrebbe provare a prendere Marcos Alonso. Lo conferma “SportMediaset.it” che precisa come il Chelsea non intenderebbe sentir parlare di prestito, nonostante la rottura tra l’esterno e il tecnico Frank Lampard. Il rapporto invece sarebbe ben diverso tra lo spagnolo e il suo ex allenatore Antonio Conte che spingerebbe per riaverlo con sé. Beppe Marotta tenterà di accontentarlo. Nelle scorse settimane, il dirigente nerazzurro avrebbe avuto contatto con l’entourage del giocatore.

NAINGGOLAN – Prima però si dovrebbe definire la cessione di Radja Nainggolan in direzione Cagliari per una cifra di circa 12 milioni di euro e magari il giovane centrocampista rossoblù Riccardo Ladinetti.

OPERAZIONI – Altri affari sarebbero Dalbert verso il Rennes per prestito oneroso da 1,5-2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12. In arrivo invece Matteo Darmian (che sta effettuando le visite mediche) dal Parma per 2,5 milioni.

