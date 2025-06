Marchetti: «Ipotesi Vecchi allenatore Inter al Mondiale per Club! Fabregas, fermi al primo step»

Marchetti ha parlato del possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina dell’Inter, indicando poi l’ipotesi che vedrebbe Stefano Vecchi allenatore dei nerazzurri al Mondiale per Club.

IL RAGIONAMENTO – Luca Marchetti si è così espresso a Sky Sport sulla situazione allenatore in casa Inter, affrontando i temi relativi a Cesc Fabregas e Stefano Vecchi: «L’Inter sta cercando di capire le idee di Fabregas per un’eventuale ricostruzione, se possono combaciare con quelle dei nerazzurri. Per carità, non possiamo escludere a priori che ci siano delle quarte vie, ma tutti gli indizii che abbiamo raccolto ci portano a pensare che l’Inter in questo momento sta cercando di capire se ci sia la disponibilità di Fabregas. Il passaggio successivo sarà quello di parlare col Como. Non ci sono conferme da nessuna delle parti in ballo, chissà che questa non sia una conferma in sé. Per quanto riguarda il Mondiale per Club, Vecchi potrebbe essere il tecnico dell’Inter. Al momento, l’Inter sta pensando all’allenatore su cui costruire il futuro, senza un’attenzione prioritaria al Mondiale per Club».