Maran (Ass. Urbanistica MI): “San Siro, confronto con squadre complesso”

Condividi questo articolo

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, con un post sul suo profilo ufficiale “Facebook” ha fatto il punto della situazione sulla questione San Siro, definendo “complesso” il confronto con Inter e Milan sul tema.

CONFRONTO COMPLESSO – Chiare le parole di Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, sulla questione San Siro: “Il parere della Soprintendenza sul Giuseppe Meazza è molto chiaro: non c’è un vincolo. Il percorso di confronto con le squadre resta sempre complesso e vedremo se ci saranno le condizioni per un accordo. Noi avremmo preferito una ristrutturazione mentre invece loro sono per un nuovo Stadio, lì o altrove. Mi sembra indubbiamente positivo che anche in periodo di crisi vogliano proseguire con gli investimenti ed è molto interessante l’idea di rifunzionalizzare il Meazza perché diventi un parco per lo sport di base come si sta ragionando di fare, salvaguardando parte della struttura del primo e secondo anello. Restano poi sicuramente aperti ancora tanti punti, a cominciare dai diritti edificatori connessi al nuovo Stadio. Ma il parere della Soprintendenza indica che si può decidere liberamente e ci si deve ovviamente assumere le responsabilità delle scelte. Quando se ne è discusso in Consiglio comunale in autunno infatti c’era il dubbio che ogni ragionamento potesse essere bloccato da vincoli”.