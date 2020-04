Mancini: “Tonali ha tutto, vogliamo l’Europeo! Inter puÃ² rientrare”

Mancini: “Tonali ha tutto, vogliamo l’Europeo! Inter può rientrare”

Roberto Mancini ha parlato in esclusiva anche ai microfoni di “Sportmediaset” dopo l’intervista al “Corriere dello Sport” (vedi qui). Diversi i temi toccati dal tecnico della Nazionale: dall’Europeo al Coronavirus, da talenti come Tonali e Zaniolo alla corsa scudetto, con l’Inter che potrebbe rientrare

CALCIO SOCIALE – Mancini parla del Coronavirus e dell’Europeo: «Spero che torni tutto come prima. Ho sentito qualche ragazzo, stanno tutti bene. Spero che si possa tornare a giocare al più presto, anche perché non è che ci siano stati molti giocatori che hanno preso il Coronavirus. Il calcio è una cosa sociale, vedremo quello che accadrà. Europeo? Abbiamo giocatori molto giovani, siamo una delle Nazionali più giovani. Quindi un anno in più d’esperienza può permettere a questi ragazzi di giocare ad alto livello e migliorare il loro bagaglio».

OBIETTIVO E RIPRESA – Anche perché l’obiettivo di Mancini è puntare alla vittoria: «L’Europeo è una tappa importante per me e per noi. Abbiamo costruito una squadra forte che può migliorare ancora e che potrà giocare per vincere. Portare il titolo in Italia dopo tanti anni sarebbe una cosa straordinaria e abbiamo le qualità tecniche per farlo. Questo anno in più sarà importante per Zaniolo. Credo che il suo ruolo sia da interno di centrocampo. Tonali se rimarrà a Brescia giocherà tanto e per noi sarà positivo. Ma anche se andrà in un club che gioca le coppe europee troverà spazio perché ha grande personalità, qualità, tecnica e forza. Deve solo fare esperienza ad alti livelli. Serie A? Se si ricomincia il campionato può accadere di tutto. Difficile fare previsioni: la Juventus è in testa ma tutto può accadere, anche che l’Inter rientri. Non è escluso niente, in una situazione così tutto può cambiare».

Fonte: Sportmediaset.