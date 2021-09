Mancini lancia Sensi: «Ora si è ripreso bene e potrebbe essere del match»

Mancini sta parlando proprio in questi minuti in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Lituania, sfida valida per la sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma domani alle ore 20.45. Il Commissario Tecnico azzurro ammette che Sensi potrebbe essere del match

POSSIBILE TITOLARE – Roberto Mancini non esclude la presenza di Stefano Sensi dal 1′ in Italia-Lituania: «Ho detto che Sensi sta bene. Ha avuto un problema a inizio settimana, quindi lo avevamo tenuto a riposo perché non potevamo prenderci dei rischi. Ora si è ripreso bene e domani potrebbe essere della partita».