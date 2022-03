Mancini: «Gravina, siamo allineati. Calciatori via? Giusto rimandarli ai club»

L’Inter domenica affronta la Juventus all’Allianz Stadium. Intanto c’è la sosta delle nazionali e domani c’è Turchia-Italia. Ecco la conferenza stampa del ct Roberto Mancini che dopo l’eliminazione da Qatar2022 torna a parlare.

CONFERENZA – Dopo la figuraccia con la Macedonia del Nord è tornato a parlare il ct dell’Italia Roberto Mancini in vista della partita di domani contro la Turchia. Qui la sua conferenza stampa.

Rimarrai?

Ho parlato con Gravina inquirenti questi giorni e lo faremo anche nei prossimi giorni. Siamo allineati su tutto. Dobbiamo capire con calma cosa fare, ma ora la concentrazione è sulla partita di domani.

Che valore bisogna dare alla partita contro la Turchia? Perché Jorginho, Immobile e Insigne sono andati via?

Chiariamo: io li ho obbligati a farli andare via, sarebbero andati in tribuna. Se possiamo aiutare i club lo facciamo. Loro non sarebbero voluti andare io li ho obbligato. Jorginho il Chelsea ce lo ha dato tre giorni prima del ritiro e non ha giocato con la FA Cup. Quindi mi sembrava giusto rimandarlo. Stamani abbiamo riscontrato problemi con Politano e Florenzi e li abbiamo mandati a casa. Sul ciclo bisogna ripartire, pensare a situazioni diverse. Abbiamo partite importanti e guardiamo avanti.

Se e quanto hai visto o sentito in questi giorni ha influito sulla decisione che devi prendere o che hai già preso? Quindi Immobile e Insigne sono infortunati?

In questa partita voglio provare delle soluzioni alternative. I ragazzi credono che abbiano meritato molto e hanno vinto un Europeo giocando meravigliosamente arrivando a quel punto in un tragitto di tre anni senza sconfitte. I ragazzi sono sempre stati speciali, hanno creato un gruppo eccezionale, non solo nel gruppo squadra ma anche intorno.

In questi giorni hai cercato di cogliere i motivi che questa nazionale, dopo l’Europeo, si è smarrita lentamente?

Cosa vuoi che ti dica? Si può parlare delle partite da settembre ad oggi. Il nostro gruppo avrebbe potuto vincere con due se non quattro punti sulla Svizzera. A Basilea doveva finire 3-0, sembra che le cose da settembre in poi le cose siano andate sempre storte. La squadra ha sempre giocato. Io non posso dire ai ragazzi che non meritavamo di vincere, non è così. La partita di Basilea ve la ricordate tutti, ormai è inutile stare a pensare cosa abbiamo fatto. Analizzeremo però è inutile stare a parlare e trovare scuse per ciò che è accaduto.

Turchia.

Conosco alcuni ragazzi della Turchia. E’ sempre stata fatta di calciatori tecnici e forti. Non so chi giocherà ma hanno sempre avuto giocatori bravi, si è visto anche all’Europeo.

C’è un popolo deluso ma non inferocito e una federazione che vuole tenerla. Questi attestai di stima sono fondamentali per scegliere di andare avanti?

Mi sembra una cosa anormale nel calcio. Noi un questi 4 anni abbiamo fatto il massimo e abbiamo giocato un calcio diverso, riuscendosi. Il nostro percorso è stato lungo e dove abbiamo sempre vinto. Credo che questo sia una cosa positiva. Nel calcio le cose possono cambiare dalla sera alla mattina.

E’ un’Italia che ha bisogno di una rivoluzione, sia tecnica sia organizzativa? E’ un lavoro che va oltre al terreno di gioco?

Le vedrà il presidente queste cose. Noi dobbiamo ripartire dalla Nations League e puntare all’Europeo tra due anni.