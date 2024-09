Manchester City-Inter, verso 4 rientri: la probabile formazione – TS

Vigilia di Manchester City-Inter, prima giornata di Champions League. Simone Inzaghi, che oggi parlerà in conferenza stampa, ragiona sull’undici da schierare all’Etihad. La probabile formazione.

SUPER PARTITA – Cresce l’attesa per l’esordio in Champions League della Beneamata. Meno uno a Manchester City-Inter, rivisitazione della finale di Istanbul del 2023. Non si giocherà all’Ataturk, bensì all’Etihad: sarà un’altra serata ricco di pathos e prestigio. Si sfidano i campioni d’Inghilterra, coloro che hanno vinto otto delle ultime tredici edizioni della Premier League, e i campioni d’Italia, che lo scorso 22 aprile hanno vinto il loro ventesimo scudetto, ovvero quello della seconda stella. Insomma, sarà spettacolo puro. Inzaghi oggi parlerà in conferenza stampa, prima di lui verso l’ora di pranzo lo farà Pep Guardiola. Qui alcuni aggiornamenti sulla probabile formazione di Manchester City-Inter.

Manchester City-Inter, la probabile formazione: fuori Dimarco!

ULTIME – Alla vigilia di Manchester City-Inter, a parte Federico Dimarco, sembrano pochi i dubbi di formazione per Inzaghi. Il laterale mancino, out per affaticamento muscolare, punta al match contro il Milan di domenica. Rispetto alla trasferta pareggiata sul campo del Monza, ci saranno quattro rientri: Bastoni e Acerbi in difesa, Calhanoglu e Barella a centrocampo. Al posto di Dimarco si prepara il brasiliano Carlos Augusto. In avanti, Lautaro Martinez va a caccia del suo primo gol stagionale e lo farà in coppia con Marcus Thuram. La probabile formazione secondo Tuttosport:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.