Manchester City-Inter, la probabile formazione di Inzaghi: cambio di programma

Manchester City-Inter è la prima gara della Champions League 2024-2025 per i campioni d’Italia e per quelli di Inghilterra: questa la probabile formazione di Simone Inzaghi.

LA SFIDA – Manchester City-Inter, ci siamo quasi. Cresce la tensione, così come l’entusiasmo, per una gara che ricorda il passato ma che i nerazzurri vorranno affrontare per costruirsi un futuro diverso. Il passato rimanda alla finale di Champions League 2022-2023 persa dall’Inter a causa del gol di Rodri nel primo tempo. Un match, quest’ultimo, che ha determinato un cambiamento nella mentalità dei giocatori nerazzurri, da quel momento totalmente consci delle proprie qualità. Il futuro è quello che i meneghini intendono scrivere grazie a una prestazione convincente all’Etihad Stadium, con l’obiettivo di dimostrare di poter competere ai massimi livelli.

Manchester City-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – Con la voglia di riscattare la sconfitta rimediata nello scorso anno solare, ma anche con la consapevolezza del derby di domenica 22 settembre, il tecnico Simone Inzaghi guarda alla sfida contro il Manchester City avendo in mente un’idea ben chiara. Non tutti i titolarissimi saranno presenti dal primo minuto nella sfida contro i Citizens: i possibili indiziati per una mancata presenza dall’inizio sono Benjamin Pavard, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Diverso il discorso per Matteo Darmian, che a differenza di ieri è tornato ad essere favorito rispetto a Denzel Dumfries.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.