Manchester City-Inter, probabile formazione di Inzaghi: avanza un cambio – Sky

Manchester City-Inter darà l’opportunità di vedere il livello raggiunto dai nerazzurri sul piano internazionale: per Simone Inzaghi prende spazio un’ipotesi finora esclusa per la formazione meneghina.

LA SFIDA – Manchester City-Inter, ci siamo quasi. Manca solo un giorno alla sfida dell’Etihad, con i nerazzurri intenzionati a rifarsi dopo la prova opaca di Monza. Per farlo, Simone Inzaghi si affiderà ai suoi fedelissimi, cioè a coloro sui quali ha sempre potuto contare nell’eccellente stagione conclusasi con la vittoria della Supercoppa Europea e del ventesimo scudetto cucito sul petto dei meneghini.

Manchester City-Inter, la probabile formazione:

LE SCELTE – Ai titolarissimi mancherà solo Federico Dimarco, il cui affaticamento muscolare lo pone in dubbio anche per la sfida contro il Milan di domenica 22 settembre. Per il resto, resta soltanto un’incognita per quanto riguarda la formazione che Inzaghi sceglierà per Manchester City-Inter. Tale punto di domanda concerne la scelta dell’esterno destro titolare, con Denzel Dumfries che sta acquisendo sempre più credito per un posto dal primo minuto. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport, l’olandese avrebbe superato Matteo Darmian nelle gerarchie e sarebbe il candidato numero uno per partire dall’inizio nella sfida contro i Citizens.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.