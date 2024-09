Manchester City-Inter Primavera, Youth League: formazioni ufficiali

Alle ore 16 è previsto il fischio d’inizio di Manchester City-Inter Primavera, valida per la prima partita di Youth League. Il match si giocherà al Manchester City Academy. Di seguito le formazioni ufficiali.

ESORDIO – Prima della Beneamata dei grandi, oggi alle 16 giocherà la formazione di Zanchetta nella prima giornata di Youth League. Il match si svolgerà al Man City Academy, ossia il centro sportivo della squadra inglese. Esordio per Zanchetta in questa competizione. Negli anni precedenti, la formazione nerazzurra era stata guidata da mister Cristian Chivu. I nerazzurri provano il grande colpo in casa degli inglesi. Dal primo minuto Zamarian tra i pali e non Calligaris. In attacco fuori Spinacce. Gioca invece Topalovic. Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter, valide per la prima partita di Youth League.

Manchester City-Inter Primavera, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di Wilkinson e Zanchetta per la prima partita di Youth League.

Manchester City (4-3-3): Wint; Henderson-Hall, Samuel, Simpson-Pusey, Braithwaite; Oboavwoduo, Wright, O’Reilly; Alfa-Ruprecht, Warhust, Heskey.

In panchina: Whatmuff, Hudson, Thomas, Mfuni, Gray, Mukasa, Mcaidoo, Fletcher.

Allenatore: B. Wilkinson.

Inter (4-3-3): Zamarian; Della Mora, Alexiou, Re Cecconi, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Lavelli, Mosconi.

In panchina: Taho, Maye, Kangasniemi, Motta, Zarate, Venturini, Spinacce, Romano, Pinotti.

Allenatore: A. Zanchetta.