Manchester City-Inter, maxischermo al Meazza: tutte le informazioni

Per la finale di Champions League Manchester City-Inter chi non potrà andare a Istanbul avrà modo di vedere la partita… al Meazza. Ecco le informazioni su come assistere all’evento di sabato 10 giugno a San Siro, tramite il maxischermo allo stadio.

MANCHESTER CITY-INTER, L’EVENTO IN DIRETTA – “L’attesa per la finale di UEFA Champions League è quasi finita. Sabato 10 giugno gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla super sfida tra Manchester City e Inter, l’atto finale dell’incredibile stagione dei nerazzurri che si giocherà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il tifo interista sarà chiamato ancora una volta a spingere la squadra da ogni angolo del pianeta e per farlo ancora una volta TUTTI INSIEME, San Siro aprirà le porte e si colorerà di nerazzurro per permettere ai tifosi di condividere tutte le emozioni della finale. L’appuntamento per tutti gli interfans che non saranno nella capitale turca è a San Siro, nel luogo in cui la squadra ha combattuto partita dopo partita per raggiungere il gradino più alto: ancora una volta insieme, ancora una volta uniti, da Milano a Istanbul, infinite voci e un solo cuore.

Per l’occasione, in corrispondenza del primo anello arancio dello stadio Giuseppe Meazza verrà montato un maxischermo, per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita: più di 400 metri quadrati per non perdere neanche un attimo o un’emozione della sfida.

I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20€, il secondo anello 14€ e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10€. I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105, Official Radio del Club. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dell’Atatürk Olympic Stadium, ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca che porteranno a San Siro tutta l’emozione del prepartita. Al termine di Manchester City-Inter i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara”.

Fonte: inter.it