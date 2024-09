Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali: Lautaro Martinez non dal 1′

Manchester City-Inter in campo tra poco per la partita valida per la prima giornata della Champions League 2024-25. Fischio d’inizio alle ore 21.00 a presso l’Etihad Stadium. Lautaro Martinez confermato fuori dai titolari, gioca Taremi. Di seguito gli altri cambi di Simone Inzaghi. Formazioni ufficiali Manchester City-Inter.

ESORDIO EUROPEO – L’Inter di Simone Inzaghi esordisce in Champions League e lo fa contro il Manchester City. All’Etihad sfida molto affascinante, una sorta di rivisitazione della finalissima di Istanbul dello scorso 10 giugno 2023. Qualche novità di formazione per la squadra campione d’Italia: Lautaro Martinez non giocherà dall’inizio. Al suo posto dentro Mehdi Taremi. Il Toro, ancora non al meglio fisicamente, aiuterà i suoi nella ripresa. Bisseck e Zielinski titolari per Pavard e Mkhitaryan. Nel Manchester City, confermati Foden e Haaland. Dalla panchina l’ex Kovacic. Di seguito le formazioni ufficiali di Manchester City-Inter.

MANCHESTER CITY-INTER, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Silva, Rodri, De Bruyne; Grealish, Savinho; Haaland.

In panchina: Ortega, Carson, Foden, Kovacic, Stones, Gundogan, Nunes, Doku, Walker, McAtee.

Allenatore: Pep Guardiola

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi.

In panchina: Di Gennaro, Martinez; De Vrij, Pavard, Dumfries, Mkhitaryan, Frattesi, Asllani, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi