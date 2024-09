Manchester City-Inter si ‘gioca’ già a pranzo: 3 dirigenti in prima fila

Prima essere giocata in campo Manchester City-Inter si giocherà a pranzo. I vertici nerazzurri hanno lasciato da poco l’hotel per recarsi al classico appuntamento Uefa.

CLASSICO APPUNTAMENTO – Cresce l’attesa per Manchester City-Inter, partita valida per la prima giornata di Champions League. Se la partita vera e propria si giocherà questa sera all’Etihad (clicca qui per scoprire le probabili formazioni), già all’ora di pranzo se ne giocherà un’altra davanti ai piatti. Da poco, infatti, la dirigenza nerazzurra ha lasciato il proprio hotel per recarsi al proverbiale pranzo Uefa con i vertici della squadra avversaria. In Inghilterra, oltre al presidente Beppe Marotta e al Ceo Alessandro Antonello, anche il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti.

SIPARIO IN APERTURA – Questa sera alle 21, si aprirà il sipario all’Etihad Stadium per la grande sfida tra Manchester City e Inter, rivisitazione della finalissima del 10 giugno 2023 a Istanbul. Tanti tifosi nerazzurri attesi in Inghilterra per assistere a questa prima partita di Champions League. Si parla di circa 1300 anime dal cuore nero-blu al seguito della Beneamata campione d’Italia. L’Inter, in ordine cronologico, sarà la quarta italiana a scendere in campo in questa nuova super Champions League, dopo Juventus, Milan e Bologna (i felsinei in campo oggi alle 18.45).