Manchester City-Inter, ballottaggio in corso: probabile formazione – Sky

Manchester City-Inter domani alle 21. Oggi i nerazzurri partiranno in direzione Manchester, con Simone Inzaghi che ragiona sulla formazione. La probabile con un ballottaggio in corso.

PARTENZA A BREVE – Meno uno a Manchester City-Inter, prima giornata di Champions League. In attesa delle sue parole in conferenza stampa, Simone Inzaghi oggi ha fatto la rifinitura ad Appiano Gentile. Per il tecnico interista due notizie sicuramente non positive: ossia il forfait di Federico Dimarco, che non sarà rischiato. Il laterale spera di recuperare per il derby contro il Milan; la seconda notizia negativa riguarda l’assenza di Marko Arnautovic per influenza. Dunque, a Manchester l’Inter si ritroverà con sole tre punte: Lautaro Martinez, Thuram e Taremi. Di seguito le ultime sulla probabile formazione del match di domani all’Etihad.

Manchester City-Inter, bagarre a destra per Inzaghi: probabile formazione

ULTIME – Vigilia di Manchester City-Inter con un solo dubbio per Inzaghi. I nerazzurri contro la squadra di Guardiola, che oggi ha parlato in conferenza stampa insieme a Rodri, metteranno in campo la formazione migliore. Ritorneranno quattro giocatori, che non hanno fatto parte alla partita di Monza: Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu. L’unico dubbio è a destra: ossia tra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Secondo Matteo Paventi di Sky Sport, l’olandese è favorito per prendere la maglia da titolare. La probabile formazione di Manchester City-Inter:

(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.