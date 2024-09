Manchester City-Inter 0-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha strappato un pari convincente in casa del Manchester City, raccogliendo il suo primo punto nel nuovo format della UEFA Champions League. Ecco cinque dati statistici della partita.

Manchester City-Inter 0-0, le curiosità statistiche della partita

DUE – Le partite in cui il Manchester City non è riuscito a realizzare nemmeno un gol in casa nelle ultime quarantadue sfide ufficiali giocate in Champions League sotto la guida Pep Guardiola.

DIECI – I tiri in porta effettuati dall’Inter al Manchester City nel corso del primo tempo. È la prima squadra avversaria ad aver effettuato più di 10 tiri nel primo tempo in una partita di Champions League all’Etihad da febbraio 2017.

UNO – La prima partita pareggiata dall’Inter in trasferta in casa di una squadra inglese e in una sfida di Champions League.

DICIOTTO – Le partecipazione dell’Inter alla Champions League (non Coppa dei Campioni), la settima consecutiva.

NOVANTA – La percentuale legata alla precisione dei passaggi effettuati da Nicolò Barella in Manchester City-Inter. Non a caso, con oltre 12km percorsi, le due occasioni create e i quattro duelli vinti, il centrocampista italiano è stato eletto MVP della partita giocata all’Etihad.