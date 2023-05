Manchester City in finale con l’Inter! Demolito il Real Madrid

Sarà il Manchester City ad affrontare l’Inter nella finale di Champions League a Istanbul. Dopo l’1-1 dell’andata il Real Madrid esce con le ossa rotte dall’Etihad Stadium: finisce 4-0.

UN DOMINIO – Il prossimo 10 giugno ci sarà il Manchester City contro l’Inter nella finale di Champions League. A Istanbul va la squadra di Pep Guardiola, che nega a Carlo Ancelotti la “rivincita” in Turchia per la sconfitta del 2005 col Liverpool. Finisce 4-0, col Real Madrid distrutto e dominato per novanta minuti. Già dall’inizio è a senso unico, con Rodri che in diagonale manda a lato e Thibaut Courtois prodigioso due volte su altrettanti colpi di testa di Erling Haaland. Al 23’ però filtrante strepitoso di Kevin De Bruyne per Bernardo Silva sulla destra, difesa tagliata fuori e battuta forte per il vantaggio del Manchester City. Il Real Madrid ha un sussulto poco dopo la mezz’ora, quando Toni Kroos colpisce la traversa con un gran tiro da fuori. È solo un’illusione, perché al 37’ arriva il raddoppio ancora di Bernardo Silva, di testa dopo un primo tentativo di Ilkay Gundogan parato da Courtois. Nella ripresa prosegue lo show degli inglesi, con il portiere belga che nega ancora il gol a Haaland mandando il suo tiro sulla traversa. Al 76’ però il Real Madrid si arrende, con un autogol di Éder Militao maldestro nel deviare nella sua porta una punizione da sinistra. Prestazione show del Manchester City, che nel primo dei tre minuti di recupero fa poker con Julian Alvarez liberato da Phil Foden.