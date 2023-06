Manchester City-Inter, Dzeko o Lukaku dal 1′? Da Torino un indizio – Sky

Manchester City ed Inter si sfideranno ad Istanbul il 10 giugno, in palio la Champions League 2022/2023. Il dubbio principale per la finalissima è quello di chi affiancherà Lautaro Martinez in attacco: Dzeko o Lukaku? Le ultime da Sky Sport

BALLOTTAGGIO – L’Inter sfiderà sabato 10 giugno il Manchester City di Pep Guardiola. Il principale dubbio di formazione per la finale di Champions League riguarda l’attacco: Dzeko o Lukaku, chi scenderà in campo dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez? Le ultime da Matteo Barzaghi per Sky Sport: «Dzeko o Lukaku? Dipenderà dall’andamento della partita, bisogna calcolare tutti i possibili sviluppi. Gli indizi portano a Dzeko, il fatto che abbia sempre giocato titolare il Champions League e che ieri l’unico a giocare 90′ sia stato Lukaku con Dzeko e Lautaro Martinez che hanno fatto staffetta. Nei numeri però è avanti il belga. Inzaghi non ha mai cambiato, anche in semifinale col Milan c’erano gli stessi ragionamenti e non ha cambiato»