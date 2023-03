Malta-Italia, cambi in difesa! Darmian? Filtra una sensazione − Sky

L’Italia si prepara alla sfida contro Malta, seconda giornata di qualificazione ad Euro 2024. Mancini dovrebbe cambiare la sua difesa, scalpita Matteo Darmian

ULTIME − Dopo il KO contro l’Inghilterra all’esordio, l’Italia stasera affronterà Malta per cercare subito il riscatto. Mancini cambierà ben otto giocatori rispetto alla sfida contro i Tre Leoni. A partire dalla difesa, fuori sia Toloi che Acerbi e dentro Scalvini e Romagnoli. In attacco confermato Retegui, supportato da Politano e Gnonto. A centrocampo, si rivede il milanista Tonali. Occhio alle quotazioni in salita di Matteo Darmian. Come riferisce Marco Nosotti, in collegamento da Malta per Sky Sport 24, la sensazione è che comunque vada il giocatore dell’Inter giocherà. Probabilmente a gara in corso.