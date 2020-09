Males, in corso la prima parte delle visite. Firmerà con l’Inter, poi Genoa?

Condividi questo articolo

Darian Males

Lo riporta “Gianlucadimarzio.com”: il giovane centravanti svizzero Darian Males è arrivato all’Humanitas per sostenere la prima parte delle visite mediche con l’Inter. Conte valuterà il suo futuro e deciderà se mandarlo in prestito

COLPO IN PROSPETTIVA – Darian Males avanza verso la firma del contratto con l’Inter. Secondo quanto riporta “Gianlucadimarzio.com”, il centravanti classe 2001 (acquistato dal Lucerna) sta svolgendo la prima parte dei test fisici presso la clinica Humanitas. Successivamente, il calciatore dovrà ottenere l’idoneità sportiva presso il CONI. Solo a quel punto arriverà la firma sul contratto che lo legherà all’Inter. Lo svizzero, già nazionale under 18, è costato circa 4 milioni di euro più bonus. Sempre secondo Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe stata messa a segno in sinergia col Genoa (e col nuovo direttore Daniele Faggiano, che anche a Parma aveva provato ad impostare l’operazione). Sul giocatore era forte l’interesse di Juventus, Valencia e Atalanta. Antonio Conte dovrebbe averlo a disposizione a breve, poi deciderà se mandarlo in prestito oppure tenerlo a disposizione.

Fonte: Gianlucadimarzio.com