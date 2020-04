MalagÃ²: “Non esiste solo la Serie A, tutto lo sport ha problemi”

Malagò: “Non esiste solo la Serie A, tutto lo sport ha problemi”

Seconda parte dell’intervista a Malagò (QUI la prima). Sulle pagine del “Corriere dello Sport” ha sottolineato i problemi dello sport oltre alla Serie A.

NON SOLO IL CALCIO – “Polemiche sulle parole della Pellegrini? Non scherziamo. Ti posso garantire che lei e tutti gli altri atleti che sento ogni giorno sono molto risentiti con chi parla esclusivamente dei problemi del calcio, trascurando quelli di sportivi che hanno esigenze identiche. Se non addirittura superiori”.

PROBLEMI DI MOLTI – “La Serie A è un’industria che mantiene anche gli altri sport? Gente come Federica si mantiene senza l’aiuto del calcio. Lo sport non può essere e non è soltanto la Serie A. Sono le centinaia di migliaia di persone che lo praticano nei circoli. In Italia ce ne sono 130mila e hanno tutti problemi economici rilevanti a causa della pandemia. Il danno che subiranno loro è notevolmente superiore a quello del calcio. Mi tornano in mente le parole di mio padre, davvero un gran signore. Anni fa dovemmo affrontare una situazione di difficoltà con la concessionaria di auto. Ci perdemmo parecchio, ma riuscimmo a fare cassa e ripartire. Allora mi disse ‘Giovanni, meglio feriti che morti’. Una considerazione che oggi può valere per il calcio”.

Fonte: Ivan Zazzaroni – Il Corriere dello Sport