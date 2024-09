FOTO – Maglia Inter 2025-2026, per la prossima stagione triplo colore? Le informazioni

Si è appena conclusa la presentazione delle nuove divise dell’Inter, con la terza maglia, ma è già il momento di pensare a quelle del 2025-2026. Tramite il canale YouTube Gol de Sergio emerge il set di colori per la prima e la seconda della prossima stagione.



LA PRESENTAZIONE – L’Inter ha da poco presentato la terza maglia, che deve ancora fare il suo debutto. Ma si può già passare alla prossima stagione, perché come quasi sempre accade le divise vengono definite e progettate con un anno d’anticipo rispetto all’effettiva presentazione. Spesso si tratta di prime bozze, che poi devono essere accettate dal club, ma in certi casi sono proprio i modelli effettivi poi realizzati. E, stando alle informazioni raccolte su YouTube da Gol de Sergio, è già così per la prossima prima e seconda maglia dell’Inter.

Prima e seconda maglia Inter 2025-2026: i colori

I COLORI – Lyon Blue, Black e Chlorine Blue. È il set di colori segnalato dallo sponsor tecnico Nike per la prossima prima maglia dell’Inter. Una combinazione particolare, più classica, che bisogna vedere come sarà poi effettivamente trasportata sulla divisa. Nello specifico, si può vedere nell’immagine sopra (tratta da Ofoball) l’applicazione sulla giacca per il 2025-2026, dove sarebbe lo stemma a cambiare di colore. Per la seconda maglia dell’Inter, invece, i colori indicati sono Ghost Acqua, White e Blue Void. Che, in senso stretto, richiamano il turchese chiaro già visto nella divisa del 2022-2023. La data di uscita, indicativa, è fra maggio e giugno del 2025: bisognerà ancora aspettare.