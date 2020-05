Lutto per l’Inter e per tutto il calcio italiano: Ã¨ morto Gigi Simoni

Lutto per l’Inter e per tutto il calcio...

Lutto per l’Inter e per tutto il calcio italiano: è morto Gigi Simoni

Lutto in casa Inter: l’ex allenatore Gigi Simoni, in gravi condizioni dopo un malore accusato la scorsa estate, è morto questa mattina

Lutto per l’Inter e tutti i suoi tifosi. Gigi Simoni, amatissimo ex tecnico dei nerazzurri, vincitore della Coppa Uefa del 1998, è morto. L’ex allenatore, che era stato colpito da un grave malore lo scorso agosto e da cui non si era più ripreso, si è spento questa mattina all’età di 81 anni. A dare la notizia è stato “Sport Mediaset”.

La redazione di Inter-News.it porge alla famiglia di Gigi Simoni le sue più sentite condoglianze.