Lukaku zoppicante alla fine di Inter-Bayer Leverkusen: le sue condizioni

Lukaku è stato tra i migliori in campo in Inter-Bayer Leverkusen. La punta è uscita zoppicando a causa dei tanti colpi duri subiti durante la partita. Andrea Paventi ha fatto il punto della situazione in vista della semifinale d’Europa League per SkySport24

PRESENTE IN SEMIFINALE – Romelu Lukaku è uscito dal campo zoppicante in Inter-Bayer Leverkusen: ha ricevuto tanti colpi durante la partita. Se si fosse dovuto giocare tra tre giorni sarebbe stato complicato: avrebbe dovuto fare un recupero lampo. Ora ha bisogno di un lavoro più leggero rispetto ai compagni per un paio di giorni. In ogni caso, con ogni probabilità ci sarà nella semifinale di lunedì prossimo. Ha speso tantissimo, ma vuole stringere i denti per trascinare la sua Inter sul campo.