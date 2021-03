Lukaku, zero riposo: titolare anche in Repubblica Ceca-Belgio

Niente riposo per Romelu Lukaku. Il numero nove dell’Inter, infatti, sarà in campo anche in Repubblica Ceca-Belgio, così come nella scorsa sfida contro il Galles.

TRIDENTE – Romelu Lukaku ancora in campo dal primo minuto. Così come nella sfida contro il Galles, infatti, l’attaccante dell’Inter sarà alla guida del tridente d’attacco schierato da Martinez per Repubblica Ceca-Belgio. Insieme a lui, a completare il reparto offensivo, saranno Nacer Chadli e Dries Mertens.