Lukaku, volontà ribadita al Chelsea! Inter prepara nuova offerta – SM

Romelu Lukaku ha ribadito al Chelsea la sua volontà di tornare all’Inter. Secondo SportMediaset adesso tocca ai nerazzurri fare un passo concreto: in arrivo nuova offerta ai blues

VOLONTA’ – Romelu Lukaku ha ribadito al Chelsea, ancora una volta, la sua volontà di tornare all‘Inter. Va letto in tal senso, secondo SportMediaset, il rifiuto dell’attaccante belga ai 58 milioni di euro di ingaggio annuale proposti dall’Al-Hilal. Adesso però tocca all’Inter fare dei passi concreti per far tornare l’attaccante a Milano: il tempo stringe ed il belga crede che la trattativa debba chiudersi prima dell’inizio del ritiro del club nerazzurro (13 luglio, ndr). L’Inter è pronta a proporre un prestito oneroso (intorno ai 5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 30. Difficile che possa bastare, ma sicuramente può essere una base da cui sviluppare e chiudere la trattativa. L’Inter fa leva sulle possibili fonti di introito in arrivo: la cessione di Onana al Manchester United ed il possibile aumento degli introiti con la qualificazione al nuovo format della Champions League. IA questi vanno aggiunti i possibili introiti per il Mondiale per Club del 2025, a cui i nerazzurri potranno partecipare in caso di arrivo agli ottavi di Champions nella prossima stagione.

Fonte: SportMediaset