Lukaku: “Volevo giocare in Italia, però all’Inter! Juventus? Bella sfida”

Lukaku è stato intervistato per “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. L’intervista dell’attaccante dell’Inter andrà in onda questa sera su “Italia Uno”

VIDEO – Ecco alcuni spezzoni dell’intervista di Pierluigi Pardo all’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, in compagnia dell’ex centravanti nerazzurro Christian Vieri: «Per me (la cosa, ndr) più importante ogni giorno è lavorare. Avevo l’ambizione di giocare in Italia, però all’Inter. La Juventus? È una bella sfida tra noi e loro. Vediamo alla fine chi vince». Di seguito il video con l’anticipazione dell’account Twitter di “Sport Mediaset”.