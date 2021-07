Lukaku: «Voglio essere in forma. Speriamo di iniziare bene la stagione»

Romelu Lukaku, tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile nella giornata di oggi, è stato intervistato da “Inter TV”. Di seguito un breve estratto del suo intervento in onda alle ore 21 di questa sera.

IN FORMA – Queste le parole di Romelu Lukaku al suo rientro dalle vacanze, pronto per preparare la prossima stagione alla guida dell’attacco dell’Inter: «Sono stato bene, sono andato a New York e a Miami qualche giorno. Ho riposato un po’ e mi sono allenato per essere in forma per iniziare bene. Abbiamo qualche settimana per prepararci bene per il campionato, speriamo di partire bene e fare ancora meglio dell’anno scorso».