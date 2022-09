Lukaku vicino all’Inter prima della partenza per Udine! Ultima ‘esclusione’

Lukaku non potrà essere a disposizione di Inzaghi per Udinese-Inter ma anche oggi, prima della partenza per Udine, è rimasto vicino ai suoi compagni. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, l’attaccante belga è rimasto ad Appiano Gentile

ULTIMA VOLTA – Romelu Lukaku non ha ancora recuperato dall’infortunio e dunque non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Udinese-Inter, match in programma domenica alle ore 12.30 alla Dacia Arena (QUI le ultime sui nerazzurri). Il belga, come sempre in questi ultimi tempi, è rimasto vicino alla squadra lasciando Appiano Gentile solo quando i suoi compagni sono partiti per Udine. Questa sarà l’ultima volta in cui Lukaku non farà parte del gruppo perché dopo la sosta tornerà regolarmente a disposizione in occasione del big match Inter-Roma, in programma sabato 1 ottobre alle ore 18.00 a San Siro.