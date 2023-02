Lukaku titolare in Inter-Porto? C’è un indizio! Tabù Lautaro Martinez − TS

Meno uno a Inter-Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League. Grande ballottaggio in avanti tra Lukaku e Dzeko, mentre non ci saranno dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez

LA COPPIA − In avanti è ballottaggio tra Lukaku e Dzeko per una maglia da titolare in Inter-Porto. Manca ormai pochissimo alla serata di gala di San Siro. In merito alla possibile titolarità del belga è arrivato un indizio ieri dall’allenamento ad Appiano Gentile. Big Rom, infatti, ha affiancato Lautaro Martinez nel ‘gioco delle coppie’ con Dzeko che invece è stato abbinato a Valentin Carboni. Inzaghi scioglierà le riserve nelle prossime ore. Intanto, il Toro sarà al centro dell’attacco con la fascia di capitano sul braccio. L’argentino ha un tabù da sfatare: non segna in Champions League a San Siro da 1.218 giorni. Ovvero dal gol realizzato al Borussia Dortmund nell’ottobre del 2019. Da lì in avanti, zero timbrature in casa. Mentre in trasferta è riuscito a segnare a Valdebebas contro il Real Madrid, all’Anfield contro il Liverpool e al Camp Nou contro il Barcellona.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino