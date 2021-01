Lukaku: Â«Tante ambizioni all’Inter! Fine carriera? All’AnderlechtÂ»

Lukaku: «Tante ambizioni all’Inter! Fine carriera? All’Anderlecht»

Romelu Lukaku Belgio

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, è stato nominato il miglior calciatore belga all’estero (vedi articolo). Secondo quanto riporta il portale Voetbalkrant, il numero nove nerazzurro ha parlato delle sue ambizioni e del suo futuro.

PROGETTI FUTURI – Romelu Lukaku ha ben chiare le idee per il suo futuro, come ha già ribadito spesso. Ma ancora più importante, non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi obiettivi ambiziosi in nerazzurro. Queste sono state le sue parole in occasione della premiazione come miglior giocatore belga all’estero: «Ho sempre detto che finirò la carriera nel mio club, all’Anderlecht. Nel miglior modo possibile, non come un giocatore finito. Ma prima vedremo cosa porterà il futuro. Adesso la cosa più importante è che ho tante ambizioni con l’Inter e con la Nazionale».

Fonte – Voetbalkrant.com – Johan Walckiers