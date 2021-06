Lukaku: «Sto bene all’Inter! Nuovo allenatore? Non potrei dirlo…»

Romelu Lukaku, in un’intervista a VTM, rinnova il suo amore per l’Inter, e svela un retroscena su Simone Inzaghi. Ecco le parole dell’attaccante belga.

FUTURO – Romelu Lukaku vede solo l’Inter nel suo futuro. Il gigante belga è felice in nerazzurro, e vuole difendere lo Scudetto vinto quest’anno. In un’intervista a VTM, l’attaccante svela anche un retroscena su Simone Inzaghi: «Resto all’Inter, certo. Ho anche già parlato col nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Forse non dovrei neanche dirlo… ma è stata una conversazione molto positiva. Sto bene all’Inter».