Lukaku, sospiro di sollievo per l’Inter: niente Nazionale! Accordo con Martinez – CdS

Lukaku vola in Belgio per provare ad anticipare il suo rientro dopo l’infortunio. Secondo quanto riportato questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, l’ottima notizia per l’Inter riguarda l’accordo tra il centravanti belga e il ct Martinez per quanto riguarda le future convocazioni.

NO CONVOCATO – Il viaggio in Belgio garantirà anche a Romelu Lukaku di non essere convocato per le due gare di Nations League che il Belgio giocherà questo mese. Durante la sosta, dunque, l’attaccante belga resterà ad Appiano Gentile per riposarsi qualche giorno e poi per sudare alla ricerca della migliore condizione, necessaria per affrontare un ottobre intensissimo e poi la Coppa del Mondo. Accordo con il ct della Nazionale, Martinez. Un’ottima notizia per Simone Inzaghi e l’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti