Lukaku si scusa, Inter accetta. Niente multa: ecco perchÃ©

Lukaku si scusa, Inter accetta. Niente multa: ecco perché

Condividi questo articolo

Franco Vanni, nel suo articolo sull’edizione odierna di “Repubblica”, ricostruisce la vicenda legata alle parole di Romelu Lukaku sui presunti casi di Coronavirus all’Inter (vedi qui). Il club ha accettato le scuse del belga e non multerà il giocatore

CHIARIMENTO – “Repubblica” ricostruisce la serata di ieri tra l’Inter e Lukaku: “Ieri sera il belga ha chiesto scusa all’Inter e implicitamente al medico sociale Piero Volpi, lui sì contagiato dal coronavirus, ricoverato a fine marzo e poi dimesso. Scuse accettate dal club, senza la multa prevista dal codice etico. Lukaku è un ragazzo sensibile, spiegano alla Pinetina. Tanto più che sua madre, come lui stesso ha raccontato, è diabetica e quindi a rischio in caso di contagio”. Sarà per questo che qualcosa non torna nella sua ricostruzione? Skriniar è stato sostituito con il Cagliari, vero. Così come è vero che Conte non ha partecipato alla conferenza stampa post partita. Ma tre giorni dopo i nerazzurri vinsero contro la Fiorentina, poi contro Udinese e Milan. E non c’è stata nessuna conferma dei 23 malati nelle visite mediche.

Fonte: Franco Vanni – La Repubblica.