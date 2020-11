Lukaku si allena per recuperare ma in Atalanta-Inter non sarÃ  rischiato?

Lukaku si allena per recuperare ma in Atalanta-Inter...

Lukaku è ancora alle prese con l’infortunio muscolare subito dopo il match contro lo Shakhtar Donetsk. Il centravanti belga si allena per recuperare la forma migliore ma in Atalanta-Inter non dovrebbe essere rischiato per un motivo ben preciso e legato anche alla pausa Nazionali (vedi articolo).

LE ULTIME – Lukaku anche oggi si allenerà in solitaria (giorno di riposo per il resto del gruppo) per cercare di recuperare la condizione migliore dall’infortunio muscolare subito dopo la Champions League. Il centravanti belga indispensabile per il gioco di Antonio Conte, ma probabilmente non sarà rischiato in vista di Atalanta-Inter per due motivi principali: il primo ovviamente è di carattere fisico, la stagione è lunga e con gli infortuni muscolari non si scherza. L’Inter non vuole rischiare di perdere nuovamente la sua punta di diamante a stagione in corso. Il secondo motivo, pur sempre legato al primo, riguarda la sosta per le Nazionali e la possibile convocazione da parte del Belgio. Chiaro che se il giocatore dovesse essere impiegato domenica contro l’Atalanta, arriverebbe inevitabilmente la convocazione da parte della sua Nazionale, rischiando dunque di perdere il calciatore ancora per un problema muscolare.