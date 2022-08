Lukaku salta il Milan e rischia grosso! Recupero anche fino a un mese – CdS

Oltre il danno anche la beffa: l’Inter perde contro la Lazio e perde Romelu Lukaku che rischia di stare fuori anche un mese. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, un doppio problema per Simone Inzaghi.

RITARDO PIÙ RITARDO – Romelu Lukaku rischia di stare fuori un mese e di rientrare solo dopo la sosta per le nazionali. Gli esami strumentali, ieri, hanno evidenziato una distrazione dei flessori (vedi QUI), vale a dire fuori per 3-4 settimane. Non è da escludere che i tempi di recupero possano accorciare, ma si tratta di casi particolari. L’Inter adesso sarà impegnata contro Cremonese (oggi), Milan, Bayern Monaco, Torino, Viktoria Plzen e Udinese. Vero che Romelu Lukaku in questo inizio di stagione è apparso sicuramente in ritardo di condizione, ma resta un elemento che sposta comunque gli equilibri della squadra. Se non altro perché tiene occupata la difesa avversaria. Fermarsi adesso significa rallentare ulteriormente il processo di “integrazione” nel sistema di gioco di Simone Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno