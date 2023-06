Lukaku rifiuta 50 milioni per l’Inter! Chelsea? Il piano Marotta − CdS

Lukaku non vede altro che l’Inter. Rifiutati 50 milioni l’anno dall’Arabia pur di vestire nuovamente il nerazzurro. Marotta ora lavora col Chelsea

INNAMORATO − Altro segnale d’amore di Romelu Lukaku, che ha rifiutato ben 50 milioni l’anno dall’Al-Hilal. Il belga vuole solo l’Inter e adesso si aspetta prove concrete d’amore anche del club nerazzurro. Si lavora col Chelsea. A dare manforte a Big Rom anche la posizione di Simone Inzaghi, che vede in Lukaku la pietra angolare per riportare l’Inter sul tetto d’Italia e raggiungere la seconda stella. Marotta ha il piano per trattare col Chelsea e riportarlo a Milano. Si parla di un prestito con obbligo o diritto di riscatto a 30 milioni. E le condizioni sono vantaggiose: ovvero qualificazione dell’Inter alla prossima nuova Champions League 2024/25 e accesso al Mondiale per Club a 32 squadre, che partirà nell’estate del 2025. Per il torneo che si terrà negli USA, all’Inter basterà qualificarsi agli ottavi di finale nella prossima edizione per raccogliere l’aritmetica. Si tratta di due condizioni raggiungibili che il Chelsea potrebbe accettare. L’Inter riscatterà poi il giocatore per 30 milioni pagabili a rate e lo riprenderà definitivamente.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno