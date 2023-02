Lukaku, ricordi ancora come si fa? Col Milan serve tornare ‘uomo derby’

Romelu Lukaku è tornato all’Inter la scorsa estate. Diversi infortuni ne hanno minato la continuità ma adesso il belga è chiamato a dare una scossa alla sua stagione: la riconferma all’Inter passa anche dalle grandi partite, come l’imminente derby contro il Milan

UOMO-DERBY – La prima incarnazione di Lukaku con la maglia dell’Inter è, ad oggi, lontana parente dall’attaccante visto (si fa per dire) in questa stagione. Se con Inzaghi, complici i diversi infortuni, l’attaccante non è mai stato a disposizione con continuità, sotto la gestione di Conte il belga è sempre riuscito a fare la differenza ad altissimi livelli e, soprattutto, è stato l’autentico “uomo-derby” del biennio in cui l’allenatore leccese ha guidato i nerazzurri. I numeri sono lì a testimoniarlo: in 5 stracittadine l’attaccante belga ha segnato 5 gol e fornito un assist, con un impressionante score di 4 vittorie ed una sola sconfitta. Inzaghi si augura che la rinascita del belga possa passare anche dal derby in programma domenica.

RICONFERMA – Ad oggi il ritorno di Lukaku all’Inter non ha dato i frutti sperati. Il belga vuole fortemente rimanere a Milano ma la sua riconferma, vista anche la situazione economica dell’Inter, passa da una seconda parte di stagione ad alto livello. Toccherà a Lukaku dimostrare di essere ancora quello ammirato nei primi due anni in nerazzurro e la sfida col Milan è l’occasione giusta per dimostrarlo. Il belga, quasi certamente, partirà dalla panchina pronto a dare il suo contributo a gara in corso: Inzaghi ed i tifosi nerazzurri si augurano che Lukaku possa tornare ad essere un vero e proprio spauracchio per “i cugini”.