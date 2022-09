Lukaku, riabilitazione ad Anversa con il suo fisioterapista personale

Lukaku come già anticipato nella giornata di ieri, è ad Anversa in compagnia del suo fisioterapista personale per recuperare dall’infortunio. Il sito belga Het Laaste Nieuws ha fornito ulteriori dettagli riguardo il soggiorno in patria dell’attaccante belga.

CONVALESCENZA – Romelu Lukaku, fermo a causa di una distrazione al flessore della gamba sinistra rimediata dopo la sfida contro la Lazio, in comune accordo con l’Inter e lo staff medico è volato in Belgio per cercare di smaltire quanto prima (e al meglio) il problema. L’attaccante sarà sottoposto a visite specialistiche con l’obiettivo di anticipare il rientro in campo prima della sosta di campionato prevista per la fine di settembre. Alcune immagini pubblicate dal portale belga mostrano Lukaku in presenza del proprio fisioterapista personale, lo spagnolo Oscar Brau, che vive con lui a Milano. Inoltre, l’ex Chelsea ha in programma nei prossimi giorni di lavorare con il fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck, prima del rientro in Italia.

Fonte: Het Laaste Nieuws